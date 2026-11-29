В Магнитогорске женщина предоставила ложные сведения, чтобы получать социальную помощь.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по Челябинской области, 28-летняя жительница города указала доход ниже прожиточного минимума и заявилась как будущий предприниматель. На самом же деле открывать бизнес она не планировала. Также женщина умолчала о дополнительном источнике дохода, который превышал установленный в регионе прожиточный минимум. Обманом жительница Магнитогорска получила соцпомощь на сумму в 350 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество» - материалы уже передали в суд.