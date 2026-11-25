В Челябинске под стражу заключили 37‑летнего местного жителя, его подозревают в финансировании запрещённой в России экстремистской организации. Заведено уголовное дело.

По данным регионального управления ФСБ и СУ СКР по Челябинской области, задержанный разделял взгляды запрещённой структуры и с ноября этого года переводил ей деньги. Средства шли на обеспечение деятельности экстремистов — их целью была дестабилизация общественно‑политической ситуации в стране и подрыв основ конституционного строя.

Ранее ФСБ задержала 34-летнего челябинца за переводы денег экстремистам.