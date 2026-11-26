В Челябинске сотрудники силовых ведомств оцепили торговый комплекс «Синегорье», в здании которого также расположен автовокзал, и вывели на улицу всех посетителей и персонал. Причиной экстренных мер стало сообщение о минировании, пишет 74.ru.

Как уточнили изданию в пресс-службе городского УМВД, в полицию поступила информация о подозрительном предмете. Правоохранители оперативно выставили оцепление по периметру здания и провели эвакуацию граждан.

В ходе проверки потенциальной опасности и угроз жизни или здоровью людей специалисты не обнаружили.

Помимо торгового центра, тревожный сигнал поступил и на находящийся по соседству железнодорожный вокзал, где также прошла эвакуация. В Южно-Уральском линейном управлении МВД России на транспорте подтвердили факт получения сообщения о происшествии на станции «Челябинск-Главный».

В ведомстве отметили, что по данному факту проводятся проверочные мероприятия, при этом сам вокзал продолжает функционировать в штатном режиме.