Тело мертвой девушки обнаружили на крыше дома в микрорайоне Парковый в Челябинске.

Как рассказывают на 74.ru, тело 25-летней девушки нашли на крыше дома, который находится на улице Профессора Благих. Один из местных жителей рассказывает, что друзья девушки искали ее, обходили соседей. По некоторым данным известно, что девушка распивала спиртные напитки в компании подруги, а затем отправилась на крышу. Возможно, она принимала антидепрессанты. По предварительным данным, причиной смерти стало переохлаждение. Причин насильственной смерти не обнаружено.

Сейчас в региональном СК РФ устанавливают все обстоятельства произошедшего.