В Челябинске ищут курьера, который выводит из строя оборудование лифта.
Несколько таких случаев зафиксировано на Северо-Западе: на Университетской Набережной, улицах Братьев Кашириных, Наркома Малышева, 40-летия Победы и Краснопольском проспекте.
Судя по записям видеокамер, после того, как заказ доставлен, курьер достает специальный ключ, открывает лифт. Спускается в шахту и отключает оборудование. Вероятно, раньше он занимался ремонтом лифтов, так как знаком с этой техникой.
Личность курьера уже установлена – полиция проводит проверку фактов.