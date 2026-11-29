В Челябинске ищут курьера, который выводит из строя оборудование лифта.

Несколько таких случаев зафиксировано на Северо-Западе: на Университетской Набережной, улицах Братьев Кашириных, Наркома Малышева, 40-летия Победы и Краснопольском проспекте.

Судя по записям видеокамер, после того, как заказ доставлен, курьер достает специальный ключ, открывает лифт. Спускается в шахту и отключает оборудование. Вероятно, раньше он занимался ремонтом лифтов, так как знаком с этой техникой.

Личность курьера уже установлена – полиция проводит проверку фактов.