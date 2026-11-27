Жительница Челябинска потеряла 5 тысяч рублей, поверив предложению о проведении фотосессии ко дню рождения от лжефотографа, сообщает КП-Челябинск. Аферисты создали для обмана целый сеть фейковых аккаунтов, включая страницу несуществующей студии.

Пострадавшая — дизайнер одежды Анастасия Грехова, которая ведёт небольшой блог о шитье. Ей написала девушка-фотограф. Она похвалила работы челябинки и предложила организовать тематическую съёмку. Собеседница прислала портфолио, примеры образов и пообещала бесплатно привлечь стилиста, попросив оплатить только два часа аренды студии.

Перейдя по присланной ссылке, девушка выбрала зал, а для подтверждения брони перешла в мессенджер. Название показалось знакомым, у студии даже был свой Telegram-канал, поэтому она без сомнений перевела 5 тысяч рублей через Систему быстрых платежей. После оплаты собеседница не пропала и даже пересылала сообщения от стилиста, у которого также имелся свой канал с работами.

Сомнения возникли за два дня до съёмки: предложенные стилистом образы не понравились, а фотограф стала отвечать всё реже. Анастасия решила отменить бронь и запросила возврат средств. В «студии» ей прислали ссылку на форму заявки, где нужно было указать номер карты, почту, а затем ввести пришедший по СМС код якобы для подтверждения операции. Когда платеж «не прошёл», у девушки попросили данные карты другого банка, а после — реквизиты кого-то из знакомых.

Заподозрив неладное, челябинка обратилась к знакомому фотографу и выяснила, что такой студии в городе не существует — её нет ни на онлайн-картах, ни в соцсетях. Служба поддержки платёжного сервиса подтвердила, что ссылки вели на фишинговые сайты, а после ввода кода из СМС злоумышленники пытались войти в банковские приложения девушки. Пострадавшая успела заблокировать карты и избежала более крупных списаний.