В Челябинске сотрудники управления по борьбе с киберпреступлениями МВД и регионального УФСБ задержали 30-летнего владельца подпольного узла связи, который обеспечивал звонки телефонных мошенников. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

По версии следствия, челябинец решил подзаработать и по заданию удалённого куратора установил у себя дома специальный абонентский терминал — сим-бокс, позволявший аферистам подменять номера, массово слать сообщения и обходить фильтры сотовых операторов.

При обыске в квартире фигуранта силовики изъяли сам терминал, 20 сим-карт разных операторов, смартфоны, ноутбуки и средства видеосвязи. Против задержанного возбудили уголовное дело о незаконном использовании абонентского терминала пропуска трафика — сейчас полиция ищет его сообщников и выясняет все эпизоды криминальной схемы.