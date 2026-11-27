В Миассе осудили 21-летнего жителя Чебаркуля за гибель 13-летнего мальчика на пешеходном переходе. Об этом сообщили в прокуратуре региона.

Авария произошла 4 мая на улице 60 лет Октября. Молодой человек на тонированной «четырнадцатой» без страховки превысил скорость в зоне действия знака «Дети» и не уступил дорогу подростку на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребёнок погиб на месте от тяжёлых травм.

Водителя признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека. Ему назначили наказание в виде трёх лет лишения свободы в колонии общего режима и на два года и десять месяцев лишили прав садиться за руль. Также суд обязал его выплатить матери и сестре погибшего школьника три миллиона рублей компенсации морального вреда.