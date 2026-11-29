В Челябинске 19-летний юноша перевел мошенникам 3 миллиона рублей.

Как рассказали в ГУ МВД РФ по Челябинской области, родители студента хранили дома деньги, вырученные от продажи квартиры. Юноше поступило сообщение в мессенджере со взломанного аккаунта директора образовательного учреждения. Некие лица представились сотрудниками спецслужб и сообщили, что студента подозревают в причастности к краже денег. Потом пояснили - чтобы родителей не привлекли к уголовной ответственности, нужно задекларировать наличные средства и передать курьеру.

Студент забрал деньги из шкафа и отдал их некоей девушке, назвав кодовое слово. После этого мошенники перестали выходить на связь. Юноша рассказал все матери, а та обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело.