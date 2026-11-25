В областной клинической больнице № 3 Челябинска завершился капитальный ремонт отделения челюстно-лицевой хирургии — обновлённое подразделение уже начало приём пациентов. Об этом сообщает издание КП-Челябинск.

В ходе масштабного обновления в отделении полностью привели в порядок палаты и санузлы, а также перевязочные, манипуляционные и ординаторские. Для врачей и пациентов приобрели современное медицинское оборудование и новую мебель.

Поскольку помощь здесь оказывают не только взрослым, но и детям, особое внимание при ремонте уделили безопасности и бытовому комфорту. В палатах установили функциональные кровати, телевизоры и оборудовали индивидуальные мини-кухни с необходимой бытовой техникой. Чтобы ускорить работу медиков, в отделении смонтировали систему пневмопочты — с её помощью биоматериалы для анализов теперь можно оперативно отправлять напрямую в лабораторию.

Первые посетители и сотрудники уже оценили перемены: пациенты отмечают высокий уровень комфорта, а врачи — удобство новых рабочих мест и позитивный настрой больных.