Гран-при фестиваля документального кино «Леонид Оболенский: сквозь призму времени» получил режиссер фильма «Пещерный град», посвященного уникальным подземным ходам в Катав-Ивановском районе Челябинской области.

Эта документальная лента была снята командой медиахолдинга «Гранада Пресс» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Режиссером фильма выступил челябинский историк и журналист Андрей Трушников. В ленте перебрасывается ниточка между прошлым и настоящим. Более ста лет назад по этим местам путешествовал известный русский писатель Михаил Круковский, оставивший подробное описание и о посещении ряда местных пещер. Создатели фильма отправили по такому же маршруту современного российского писателя Максима Бодягина. Камера документалистов следовала за ним по пещерам Серпиевского карстового участка.

Вместе с писателем и его проводниками-спелеологами зрители оказываются и в знаменитой Игнатиевской пещере, на стенах которой древние люди оставили более четырехсот рисунков охрой и углем. Спустятся они и в пещеру Колокольная, внутри которой древний художник нарисовал выходящего из щели оленя, и где тысячелетиями позже будут скрываться старообрядцы. Они поднимутся и по обвалу в красивейшей пещере Майская и побывают в Большом Серпиевском гроте, где археологи нашли следы первых людей нашего вида на Южном Урале.

Фото: Дмитрий Куткин

«Мы очень благодарны тому, что жюри такого уважаемого фестиваля отметило нашу работу. Для всей нашей команды такая высокая отметка очень ценна, — говорит режиссер „Пещерного града“ Андрей Трушников. — Для нас это было не просто работой и творчеством, для нас это было приключением, Иногда даже казалось, что мы проходим по какому-то краешку. Например, во время съемок отрывка о конном путешествии в начале Максим, а потом и я столкнулись с очень упрямой, а позже и очень агрессивной лошадкой, которая совсем не по сценарию пыталась сбросить на скалы вниз головой. Многие из нас вдруг узнали, что они страдают клаустрофобией, ведь пещеры быстро в этом вопросе выводят на чистую воду».

Отметим, что фильм «Пещерный град» — это не просто лента о приключениях. Это по-настоящему образовательный проект, который на вооружение уже взяли учителя, которые сейчас пропадают в южноуральских школах новый курс по краеведению. Так, например, использование этого документального проекта на уроках рекомендовано Ассоциацией учителей истории Челябинской области. И это не случайно — фильм наполнен комментариями ученых — археологов, культурологов, этнографов. От разговоров о дальнейших планах «пещерная» кинокоманда пока уклоняется, но намекает, что в своих приключениях они останавливаться не собираются.