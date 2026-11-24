Гран-при фестиваля документального кино «Леонид Оболенский: сквозь призму времени» получил режиссер фильма «Пещерный град», посвященного уникальным подземным ходам в Катав-Ивановском районе Челябинской области.
Эта документальная лента была снята командой медиахолдинга «Гранада Пресс» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Режиссером фильма выступил челябинский историк и журналист Андрей Трушников. В ленте перебрасывается ниточка между прошлым и настоящим. Более ста лет назад по этим местам путешествовал известный русский писатель Михаил Круковский, оставивший подробное описание и о посещении ряда местных пещер. Создатели фильма отправили по такому же маршруту современного российского писателя Максима Бодягина. Камера документалистов следовала за ним по пещерам Серпиевского карстового участка.
Вместе с писателем и его проводниками-спелеологами зрители оказываются и в знаменитой Игнатиевской пещере, на стенах которой древние люди оставили более четырехсот рисунков охрой и углем. Спустятся они и в пещеру Колокольная, внутри которой древний художник нарисовал выходящего из щели оленя, и где тысячелетиями позже будут скрываться старообрядцы. Они поднимутся и по обвалу в красивейшей пещере Майская и побывают в Большом Серпиевском гроте, где археологи нашли следы первых людей нашего вида на Южном Урале.
«Мы очень благодарны тому, что жюри такого уважаемого фестиваля отметило нашу работу. Для всей нашей команды такая высокая отметка очень ценна, — говорит режиссер „Пещерного града“ Андрей Трушников. — Для нас это было не просто работой и творчеством, для нас это было приключением, Иногда даже казалось, что мы проходим по какому-то краешку. Например, во время съемок отрывка о конном путешествии в начале Максим, а потом и я столкнулись с очень упрямой, а позже и очень агрессивной лошадкой, которая совсем не по сценарию пыталась сбросить на скалы вниз головой. Многие из нас вдруг узнали, что они страдают клаустрофобией, ведь пещеры быстро в этом вопросе выводят на чистую воду».
Отметим, что фильм «Пещерный град» — это не просто лента о приключениях. Это по-настоящему образовательный проект, который на вооружение уже взяли учителя, которые сейчас пропадают в южноуральских школах новый курс по краеведению. Так, например, использование этого документального проекта на уроках рекомендовано Ассоциацией учителей истории Челябинской области. И это не случайно — фильм наполнен комментариями ученых — археологов, культурологов, этнографов. От разговоров о дальнейших планах «пещерная» кинокоманда пока уклоняется, но намекает, что в своих приключениях они останавливаться не собираются.