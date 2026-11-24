12 декабря в легкоатлетическом манеже УралГУФК за награды всероссийского турнира поборются четыре сильнейшие команды страны. Впервые в истории Суперкубка на паркет выйдут и мужской, и женский коллективы из одного региона — челябинские дружины «Курчатов» и «Позитив».

Первыми в битву за трофей вступят девушки — обладательницы Кубка России «Позитив» и чемпионки страны «АБ Кондрашина» из Санкт-Петербурга. У мужчин действующий чемпион России «Курчатов» сыграет с обладателем Кубка московским «Lugang».

«Челябинск называют столицей России по баскетболу 3×3, и это не комплимент, а результат работы всей вертикали: от школьного зала до профессионального клуба. В 2026 году „Курчатов“ стал чемпионом страны, а „Позитив“ впервые взял Кубок России. Обе победы родом из одной системы, где между дворовой площадкой и профессиональным турниром нет разрывов», — подчеркнул президент Федерации баскетбола Челябинской области Николай Сандаков.

Фото: Федерация баскетбола Челябинской области/ Михаил Медведев

Суперкубок России пройдет в рамках «Курчатов БАСКЕТ». Баскетбольный фестиваль в этом году расширяет программу. На протяжении двух дней свое мастерство в баскетболе 3×3 продемонстрируют не только топовые профессиональные команды, но и любительские взрослые коллективы. За награды поборются также молодые спортсмены в двух возрастных категориях (юноши и девушки 2009-2010 и 2011-2012 г.р.) на Первенстве Челябинской области по баскетболу 3×3.

Впервые состоится корпоративный турнир «Трудовые резервы», который позволит сотрудникам предприятий Южного Урала проявить себя в баскетболе 3×3. Украсит программу фестиваля матч блогеров. Суперкубок состоится 12 декабря, фестиваль — 12 и 13 декабря, в легкоатлетическом манеже УралГУФК (Челябинск, улица Энгельса, 22). Вход на трибуны по билетам. Вход без места свободный.

Фото: Федерация баскетбола Челябинской области/ Анна Оводова

Справки о челябинских командах

«Курчатов». Челябинская мужская команда по баскетболу 3×3 создана в 2022 году и названа в честь ученого Игоря Курчатова, уроженца города Сим Челябинской области. За четыре сезона клуб прошел путь от дебютанта до сильнейшей команды страны. В 2025 году челябинские баскетболисты выиграли Гранд-финал Winline Лиги 3×3 и стали бронзовым призером Кубка России. А в 2026 году «Курчатов» завоевал титул чемпиона России.

«Позитив». Челябинская женская команда по баскетболу 3×3 была образована в 2010 году. С каждым годом коллектив набирает обороты, поднимая свой профессиональный уровень. В 2025 году девушки завоевали бронзу Первенства России 3×3 U23, международного турнира «Ривьера OPEN» и турнира «Энергия РМК». А в сентябре 2026 года челябинки впервые в истории клуба завоевали Кубок России.