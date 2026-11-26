Чемпионат России по фигурному катанию в Челябинске соберёт 80 волонтёров — соревнования пройдут с 17 по 20 декабря на ледовой арене "Трактор".

Добровольцы займутся координацией зрителей, выдачей аккредитаций и сувенирной продукции, работой в фан-зоне, а также встречей гостей в аэропорту и на железнодорожном вокзале.

Участвовать может любой желающий с 17 лет. Волонтёрам обещают комфортные условия, специальную экипировку, питание и верифицированные часы. Заявки принимают на сайте dobro.ru.

Челябинск принимает главный старт сезона в пятый раз. Спортсмены разыграют четыре комплекта наград — в одиночном женском и мужском катании, парном катании и танцах на льду. Турнир проходит при поддержке губернатора Челябинской области.