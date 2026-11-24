В Челябинской области в начале 2027 года заработает цифровой сервис на базе мессенджера MAX для оперативного поиска пропавших детей. Об этом рассказал на пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс» первый замминистра цифрового развития региона Василий Кокорюкин.

По словам чиновника, родителям в стрессовой ситуации достаточно будет загрузить в систему фото ребенка: заявка сразу уйдет в работу, а к розыску подключатся уличные камеры, умные домофоны и соцсети.

Разработка сервиса идет с весны 2026 года и сейчас вышла на финальную стадию. Задержка запуска была связана с необходимостью состыковать цифровую платформу со строгими регламентами МВД и службы 112, которым для официального старта поисков требуется юридически значимый сигнал, а не простое электронное обращение.

По словам замминистра, основные технические и бюрократические барьеры уже удалось преодолеть.