В Челябинске возбудили уголовное дело против 17-летнего местного жителя. Его подозревают в присвоении или растрате в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СК России по региону.

По версии следствия, с марта по июль этого года подросток работал специалистом пункта выдачи заказов. Через внутреннюю программу, к которой у него был доступ, он подменял товары, заказанные на маркетплейсе его сообщниками. После этого оформлял возврат подменённых вещей. Так он незаконно обращал вверенное имущество в свою пользу и пользу соучастников, а затем продавал похищенное.

В результате обществу с ограниченной ответственностью причинили ущерб на сумму свыше одного миллиона рублей. Сейчас следователи решают вопрос о предъявлении обвинения и мере пресечения. Проводятся действия для установления всех обстоятельств и выявления соучастников.