Бензин в Челябинской области снова пошёл вверх: к 23 ноября литр в среднем стоил 68,72 ₽ — на 17 копеек больше, чем неделей раньше, передаёт Росстат.

АИ-92 ар данным на 26 ноября стоит 64,32 ₽ (+16 копеек), АИ-95 — 70,79 ₽ (+17),

АИ-98 и выше — 100,94 ₽ (+44). Дизельное топливо подорожало на 11 копеек — 83,83 ₽ за литр.

По стране с 17 по 23 ноября 2026 года бензин дорожал в 69 субъектах. Сильнее всего — в Калмыкии (+4,5%) и Ненецком автономном округе (+4,2%). В 11 регионах цены снизились, заметнее всего в Чеченской Республике (−2,8%) и Ингушетии (−2,3%). В Москве и Петербурге прирост составил +0,9% и +0,2% соответственно.