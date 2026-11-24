Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции (УИИ) ГУФСИН России по Челябинской области совместно с фондом «Защитники Отечества» оказали комплексную поддержку вернувшемуся из зоны проведения специальной военной операции жителю Магнитогорска. В рамках программы постпенитенциарной пробации ветерану помогли оформить инвалидность и добиться положенных социальных выплат.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, ранее южноуралец отбывал наказание, после чего заключил контракт с Министерством обороны РФ и отправился в зону СВО. В ноябре 2025 года военнослужащего досрочно уволили со службы по состоянию здоровья из-за полученного боевого ранения.

Вернувшись домой, мужчина обратился за содействием в ресоциализации в филиал УИИ по Правобережному району Магнитогорска. Сотрудники инспекции оперативно наладили взаимодействие с местным отделением Государственного фонда «Защитники Отечества». Совместными усилиями специалисты подробно проконсультировали ветерана и сопроводили его на всех этапах оформления инвалидности по военной травме и получения государственных мер поддержки.