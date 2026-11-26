В Челябинской области продлили штормовое предупреждение до вечера 26 ноября По данным Челябинского гидрометцентра, опасная погода сохранится до 20:00.

Днём в отдельных районах ожидается сильный мокрый снег, в горах — до очень сильного, а также гололёдные явления: гололёд, налипание мокрого снега и гололедица на дорогах от снежного наката.

В большинстве районов области возможны сильные осадки. Жителей просят быть осторожными на улице и за рулём, учитывать сложные погодные условия при планировании поездок.