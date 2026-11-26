В Челябинске за минувшую ночь выпало более половины месячной нормы осадков. Об этом сообщили в Челябинском ЦГМС.

Подобная ситуация наблюдается в большинстве городов области, в том числе в Магнитогорске, Миассе, Верхнем Уфалее, Аргаяше, Троицке и ряде других. Рекордсменом по количеству осадков с начала ноября является Верхнеуральск — 332% от месячной нормы. За ним следуют Магнитогорск (289%), Мирный (258%) и Миасс (257%).

По данным синоптиков, сегодня, 26 ноября, снег в большинстве районов области будет идти в течение всего дня, местами сильный. Из-за сложных погодных условий и возросшего притока увеличили сброс воды на Шершнёвском и Аргазинском гидроузлах до 20 кубометров в секунду. ГТС работают в штатном режиме. Ситуация находится на контроле служб, отвечающих за безопасность населения.

По прогнозу метеорологов, днем в Челябинске и ряде других районов будет происходить налипание мокрого снега на провода, метели, на дорогах гололедица. Граждан просят соблюдать дополнительные меры предосторожности во время движения.

Автомобилистам напоминают о необходимости убрать транспорт от контейнерных площадок и не блокировать подъездные пути мусоровозам для бесперебойного вывоза ТКО.