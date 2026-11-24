В течение нескольких недель преподаватели ЮУрГГПУ Людмила Нестерова и Ольга Куныгина обучали школьников, студентов и преподавателей в Дакаре.

Так, 20 ноября, завершились курсы «Кадр за кадром: русский язык через мультфильмы». 33 учащихся лицея Johnа Fitzgeraldа Kennedy на площадке партнерского Русского дома и 58 студентов в Дакарском университете изучали русский язык через мультфильмы.

«Яркая картинка и понятные сюжеты помогали слушателям быстрее схватывать смысл реплик даже при невысоком уровне владения языком. Особенно порадовало, как школьники и студенты активно включались в обсуждение поступков героев. Естественным образом рождались диалоги и отрабатывались речевые модели. Заметно выросли навыки аудирования: ребята научились вычленять из речи ключевые слова, понимать интонацию и угадывать значение незнакомых слов по контексту», — поделилась руководитель Центра открытого образования Людмила Нестерова.

В этот же день в Русском доме успешно завершились курсы «Знакомлюсь с русским языком: вводный лексико фонетический курс» для иностранных слушателей. Занятия были ориентированы на тех, кто делает первые шаги в освоении русского языка. В ходе курса 27 слушателей познакомились с основами русской фонетики: отрабатывали сложные звуки, осваивали ритмику и интонационные модели русской речи.

Преподаватель курса Нгор Сарр отметил, что для слушателей курс стал важной ступенью на пути к дальнейшему изучению русского языка и знакомству с русской культурой. В Русском доме планируется продолжение образовательных программ по изучению русского языка, чтобы поддержать растущий интерес молодёжи Сенегала к русскому языку.

В Швейцарско-сенегальском университете завершился курс «Живописцы России: имена и судьбы» под руководством Ольги Куныгиной. С культурой России познакомились 94 студента. Они узнали о живописи, художниках, а также истории, буте и традициях нашей страны.

Также Людмила Нестерова и Ольга Куныгина провели курсы повышения квалификации для 13-ти преподавателей «Современные подходы к обучению русскому языку как иностранному в условиях отсутствия языковой среды» в Дакарском университете им. Шейха Анти Диопа. Обучение проходило в рамках государственного задания Министерства просвещения РФ.

ЮУрГГПУ благодарит партнерский Русский дом в Сенегале, Министерство просвещения РФ, Посольство РФ в Сенегале и Посольство Сенегала в Москве, Министерство международного и межрегионального сотрудничества Челябинской области за помощь в организации обучения.