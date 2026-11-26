В Коркинском муниципальном округе рядом с посёлком Роза продолжается рекультивация свалки. В 2025 году объект включили в Государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Об этом сообщили в Минэкологии Челябинской области.

Работы начались весной этого года. Сейчас более чем на 75% сформировано «тело» свалки. Впереди у подрядчика монтаж многослойного защитного экрана, обустройство ливневой канализации для сбора поверхностных стоков, системы пассивного отвода биогаза и сети наблюдательных скважин. Завершить технологический этап рекультивации планируют в сентябре 2027 года. После этого начнется четырехлетний биологический этап.

«Сюда свозили отходы почти 70 лет, их скопилось здесь более 400 тысяч кубометров. Поэтому Министерство экологии Челябинской области совместно с администрацией округа провели большую работу, чтобы признать эту свалку объектом накопленного вреда и включить в соответствующий реестр. Также требовалось разработать проектно-сметную документацию для рекультивации и получить положительные заключения государственных экспертиз», — подчеркнул первый заместитель министра экологии региона Сергей Лавров.

Работы проводятся в рамках регионального проекта «Чистый регион — 74» и соответствуют целям нацпроекта «Экологическое благополучие».

«Это очень важный проект для нашего округа. В последние годы из-за большого объема накопленных отходов на свалке происходили постоянные возгорания и задымления, что доставляло серьезные неудобства жителям поселка Роза и Коркино. Мы благодарны правительству региона и лично губернатору Алексею Текслеру за возможность провести рекультивацию», — пояснил глава Коркинского округа Александр Орел.

Рекультивацию выполняет компания «Экосистема», у которой есть опыт подобных проектов в Оренбургской, Свердловской и Челябинской областях. По словам заместителя гендиректора ООО «Экосистема» Николая Морякина, зимой техника продолжит работать — холода не помешают технологическим процессам. А озеленение начнется только в теплое время года, после завершения первого этапа рекультивации.