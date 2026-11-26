За пять лет качество жизни в 12 городах России, включая Челябинск, практически не выросло — к такому выводу пришли исследователи Финансового университета при Правительстве РФ, оценив данные с 2021 по 2026 год.

В списке — Владикавказ, Магнитогорск, Набережные Челны, Нижневартовск, Новокузнецк, Пенза, Саранск, Стерлитамак, Тула, Улан-Удэ и Якутск. Оценивали по нескольким направлениям: потребительская активность, доступность жилья, медицина и образование, экология, состояние дорог и общественного транспорта, работа местных властей и ЖКХ, а также уровень деструктивного поведения. Ни по одному из заметных сдвигов не зафиксировано .