Билайн расширяет линейку улучшайзеров и запускает «Удвояйзер». Он удваивает кешбэк за покупки в «Пятёрочке» и «Перекрёстке» — будь то продукты на неделю или к праздничному столу. Накопленные баллы можно потратить на следующие покупки, чтобы снизить повседневные расходы семьи.

Удваиваются количество запросов в ИИ-сервисе beeGPT в приложении Билайна (12+), а также пакеты минут и гигабайтов. Как раз перед праздничной суматохой, когда особенно важна выгода, клиенты Билайна могут подключить «Удвояйзер», не меняя свой тариф, и 60 дней пользоваться новым улучшайзером бесплатно.

«Перед Новым годом хочется многое успеть: выбрать подарки, продумать праздничное меню, закончить рабочие дела. И, конечно, найти время для встреч с друзьями и родными, долгих разговоров и тёплых слов. Мы понимаем, что потребности наших клиентов в это время гораздо шире минут и гигабайтов. Поэтому с „Удвояйзером“ мы удваиваем ещё больше — и кешбэк за продукты, и запросы к ИИ. Это возможность получить больше выгоды от покупок к праздничному столу, а часть забот поручить нейросетям и освободить время для близких», — отметил заместитель генерального директора Билайна Олег Решетин.

С beeGPT можно использовать возможности ИИ без ВПН — для работы, учёбы, творчества и повседневных дел. Он поможет разобраться в сложной теме, придумать ужин из того, что есть в холодильнике, подготовить материалы для рабочей презентации или отредактировать фотографию.

Пакеты связи с «Удвояйзером» тоже становятся больше без смены тарифа. Например, пакет из 400 минут и 30 ГБ после подключения услуги превратится в 800 минут и 60 ГБ. Дополнительные минуты пригодятся для разговоров с близкими, а гигабайты — для видео, музыки и работы вне дома.

Все возможности «Удвояйзера» подключаются единым пакетом. После бесплатного периода стоимость услуги составит 349 рублей в месяц.

Билайн развивает улучшайзеры как готовые наборы дополнительных возможностей для действующих тарифов. Первым предложением линейки стал улучшайзер «план б.» с доступом к нейросетям, обменом гигабайтов на виртуальное «золото», облачным хранилищем и игровыми механиками. «Удвояйзер» расширяет этот подход: помогает получать больше выгоды за повседневные покупки и чаще обращаться к нейросетям для учёбы, работы и досуга, сохраняя привычный тариф.

Подробные условия подключения, стоимость и ограничения на beeline.ru.

beeGPT («би-джи-пи-ти») — ИИ-сервис Билайна, предоставляющий доступ к генеративным моделям искусственного интеллекта и функциям управления продуктами и услугами оператора. Предназначен для личного некоммерческого использования. Условия и ограничения — на beeline.ru.

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