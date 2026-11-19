В Челябинской области с начала ноября 2026 года под контролем судебных приставов Южного Урала страну покинули 73 человека. А за весь 2026 год вынесено уже 1 874 решения об административном выдворении, въезд в Россию закрыт для 3 266 иностранных граждан.

Сейчас в Центре временного содержания дожидаются исполнения решений о выдворении ещё 68 мигрантов. Работа ведётся совместно сотрудниками Управления по вопросам миграции и ГУ ФССП России по Челябинской области.

Граждан, которые располагают сведениями о нарушениях миграционного законодательства, просят сообщать об этом по телефонам: 733‑47‑81, 733‑57‑74. Каждое обращение проверяют, и нередко именно сигналы от жителей помогают выявить факты незаконного пребывания или нелегальной занятости.

Ранее мы писали о полицейской проверке хостелов и цехов по переработке в Аргаяше Челябинской области.