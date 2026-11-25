В Красноармейском районе Челябинской области вынесли приговор местному жителю, который пытался подкупить и расстрелять инспекторов ДПС. Об этом сообщили в пресс-службе суда. Установлено, что в апреле 2026 года мужчина сел за руль пьяным. Его остановил ДПС. Нарушитель предложил инспекторам взятку в размере 40 тысяч рублей, на что получил отказ. Тогда злоумышленник начал угрожать им расстрелом из огнестрельного оружия, хранящегося у него дома. При рассмотрении дела подсудимый вину признал в полном объёме и раскаялся в содеянном. С учётом смягчающих обстоятельств ему назначили штраф в 150 тысяч рублей, который осужденный уже оплатил.

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