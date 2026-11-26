3 декабря в Конгресс-холле «Центр международной торговли» при поддержке «Нового Радио» состоится сольный стендап-концерт Юлии Ахмедовой «РО ДБТ».

Юлия Ахмедова — одна из самых популярных женщин в российском стендапе, актриса и продюсер.

Креативный подход к юмору, самоирония и умение поднимать важные социальные темы выделяют её среди коллег по жанру. Её имя уже стало синонимом хорошего юмора и качественного контента.

С 23 по 27 ноября в «Фан Зоне» на «Новом Радио Челябинск» каждый может выиграть билеты на стендап Юлии Ахмедовой. Чтобы получить приз, нужно поймать специальный сигнал в 14:20 и написать сообщение в сообщество «Новое Радио Челябинск» третьим. Победитель получит два пригласительных на стендап-концерт!

Это взгляд и размышления комика на различные темы, события, истории из жизни. Концерт как откровенный диалог со зрителем, из которого каждый подчеркнет для себя что-то важное.

Больше подробностей — в эфире «Нового Радио», на newradio.ru и страницах станции в социальных сетях, а также в мобильном приложении «РадиоХаб» для iOS и Android.

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