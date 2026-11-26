Лена Василёк — популярная российская исполнительница, поэт и композитор, обладательница уникального голоса. Её творчество широко известно по всей стране, а хиту «Галина» хочется подпевать с первых нот! «Деревенька», «Ехали казаки», «Снег шальной», «Мама», «Трактористка» и многие другие композиции из репертуара Лены Василёк стали народными.
С 23 по 27 ноября в рамках акции «Парк Культуры» на «Дорожном радио Челябинск» каждый может выиграть два билета на концерт артистки. Чтобы получить приз, достаточно первым дозвониться по номеру
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