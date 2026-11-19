С июня по сентябрь 2026 года добровольцы поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» получили 271 заявку на поиск людей в Челябинской области. Живыми удалось найти 200 человек.

Тёплый сезон — время активного отдыха на природе, сбора ягод и грибов. За эти месяцы в лесах региона искали 41 человека. Поиски в лесной местности осложняются большой площадью обследования и быстрым наступлением темноты.

Коптеры позволяют обследовать большие территории и труднодоступные участки с воздуха, быстрее получать информацию о местности и определять зоны, которым требуется особое внимание.

«Поиски в лесах — непростая задача, которая с наступлением темноты становится ещё сложнее. Быстрее обследовать территорию помогают коптеры: они облетают местность, обнаруживают людей с помощью тепловизора, в том числе, в темноте, а также позволяют связаться с пропавшим с помощью голосовых сообщений. Билайн — наш ключевой партнёр уже 14 лет. Его технологическая поддержка помогает нам проводить поиски эффективнее. В этом году оператор передал отряду 29 дополнительных коптеров, один из которых помогает в поисках в Челябинской области. Они появились благодаря поддержке неравнодушных людей в рамках краудфандинговой инициативы „Набираем высоту“», — говорит Евгений Герасимов, руководитель направления «Беспилотная авиация» поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Поддержать оснащение отряда техникой может каждый, независимо от того, услугами какого оператора он пользуется. Сделать это можно на сайте проекта «Набираем высоту». Собранные средства направляются на приобретение профессиональной техники для поисков с воздуха, которая помогает добровольцам по всей России.

«Современные технологии должны служить на пользу людям, особенно в непростых и критических ситуациях, когда счет идет на минуты. Поэтому участие в социальных проектах — это важная часть стратегии Билайна. В рамках многолетнего сотрудничества с „ЛизаАлерт“ мы обеспечиваем волонтеров отряда передовыми цифровыми решениями, которые помогают повысить результативность поисков», — комментирует Анастасия Карпенко, директор Челябинского отделения Билайна.

Ещё один инструмент, который помогает в поисках, — сервис «Геопоиск с ЛизаАлерт». С его помощью добровольцы могут получить координаты пропавшего после обращения родственников, если человек заранее подключил эту услугу. Бесплатно подключить сервис можно в приложении Билайн (12+). На сегодняшний день это сделали более 50 тысяч клиентов оператора.

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