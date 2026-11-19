В Челябинской области начал работу уникальный мобильный комплекс наблюдения за качеством воздуха, который не имеет аналогов в стране. Об этом сообщили в Минэкологии региона.

Передвижной павильон на базе автоприцепа способен неделями работать автономно без участия человека: ему не нужны мощные аккумуляторы или оформление земли, а для запуска достаточно подключения к обычной розетке.

Как пояснил глава регионального Центра экологического мониторинга Владислав Коробкин, такой формат позволит оперативно перебрасывать технику с помощью внедорожника в любой жилой квартал или промзону, чтобы быстрее находить источники выбросов.

Комплекс приобрели по федеральному проекту «Чистый воздух» нацпроекта «Экологическое благополучие» — он поможет проверять сигналы жителей и определять точки для установки будущих стационарных постов.