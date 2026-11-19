Накануне Всемирного дня телевидения, который традиционно отмечают 21 ноября, «Ростелеком» поделился любопытными результатами исследования зрительских предпочтений жителей Курганской области. Опираясь на обезличенные данные популярного видеосервиса Wink за первые десять месяцев с начала года, аналитики выяснили, какие именно фильмы, сериалы и телеканалы чаще всего выбирала региональная аудитория.

Абсолютным рекордсменом среди сериалов стал «Ландыши. Вторая весна» (18+). Это продолжение истории о любви богатой наследницы и простого парня из провинциального города. В тройку лидеров также вошли «Ландыши. Такая нежная любовь» (18+) и «Холод» (18+). Замыкают топ-5 сериалов «После Фишера. Инквизитор» (18+) и «Первая ракетка» (16+).

Дмитрий Пампушка, директор по работе с массовым сегментом филиала «Ростелекома» в Тюменской и Курганской областях:

«В этом году наши зрители сделали ставку на эксклюзив! Все пять самых популярных сериалов – это собственные проекты Wink Originals, которые доступны только на нашей платформе. Это яркое подтверждение того, что уникальный контент является залогом успеха в мире онлайн-кино. Сегодня почти 37 тысяч семей Курганской области пользуются Wink. Причем самым востребованным устройством для просмотра стал домашний телевизор с функцией Smart TV, опередив смартфоны и ноутбуки».

ТОП-5 фильмов возглавила экранизация романа Анны Джейн «Твое сердце будет разбито» (16+). История старшеклассницы Полины, которая заключает сделку с хулиганом Барсом, чтобы спастись от травли, но их игра перерастает в настоящие чувства. На втором месте по количеству просмотров расположилась криминальная драма о России 1990-х «Коммерсант» (18+), основанная на автобиографическом романе Андрея Рубанова. Третье место заняла комедия «Шальная императрица» (18+). Пятерку лидеров дополняют «Родительский дом» (12+) и «Малыш» (18+).

Максим Габула, генеральный директор Тюменской киностудии:

«Современное российское кино предлагает зрителям широкий спектр достойных фильмов и сериалов. Эти работы смело затрагивают острые социальные, психологические и философские вопросы, демонстрируя рост качества в детективном, драматическом и комедийном жанрах. Активно развивается и региональное кино, которое погружает в уникальную социокультурную атмосферу: особенности быта, традиции и историческую память конкретного края».

В рейтинге мультфильмов безоговорочными лидерами стали герои «Трех котов». Первые две строчки заняли «Три кота. Сезон 1» (0+) и «Три кота. Путешествие во времени» (0+). Далее следуют «Три кота. Зимние каникулы» (0+) и «Три кота и море приключений» (0+). Замыкает пятерку «Синий трактор. Сезон 1» (0+).

Пик зрительской активности у зауральцев приходится на вечерние часы – с 18:00 до 23:00. Среди телеканалов наибольшей популярностью у жителей региона пользуется «Первый канал».

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