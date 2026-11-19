В Миассе на скамье подсудимых окажется 63-летняя местная жительница, обвиняемая в убийстве 47-летнего сожителя. Об этом сообщили в СУ СКР по региону и прокуратуре.

По версии следствия, в ночь на 12 сентября 2026 года в комнате общежития на улице Павших Борцов пара распивала спиртное и поссорилась из-за того, что женщину ранее уже привлекали к ответственности за причинение травм этому же мужчине.

Во время конфликта пенсионерка нанесла возлюбленному не менее 20 ударов руками и ногами, а затем минимум четыре раза ударила его ножом в грудь, задев сердце. Раненый мужчина смог выбраться из комнаты, но скончался прямо на крыльце общежития, где его тело позже нашли соседи.

После задержания полицейскими женщина отрицала свою вину, однако следователи СК собрали достаточно улик, а городская прокуратура утвердила обвинительное заключение.

Выяснилось, что фигурантка ранее уже дважды была судима за убийство и дважды — за причинение вреда здоровью и угрозы расправой в адрес погибшего сожителя, а из колонии она освободилась всего за месяц до новой трагедии. Материалы дела уже направили в Миасский городской суд.