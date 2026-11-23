В Челябинской области под стражу взяли 46‑летнего мужчину, которого следствие считает виновным в гибели его делового партнёра. Возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть потерпевшего.

Конфликт между двумя коллегами по бизнесу возник 18 ноября у одного из домов на ул. 1‑й Западной. По данным следствия, в пылу ссоры обвиняемый несколько раз ударил 40‑летнего мужчину рукой по голове. После драки потерпевший вернулся домой и сам вызвал скорую помощь. Несмотря на усилия медиков, мужчина скончался в больнице от полученных травм. Обвиняемый задержан и отправлен под арест.

Ранее в Челябинской области мужчина избил жену до смерти из-за отказа идти домой.